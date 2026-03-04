Essen: Kradfahrer stürzt nach Beinahe-Kollision mit Pkw - Flüchtiger Autofahrer gesucht

Der 60-Jährige fuhr gegen 8:40 Uhr auf der Altendorfer Straße in Richtung Borbeck. An der Kreuzung Helenenstraße kam ihm ein weißer Pkw entgegen, der nach links abbog. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, bremste der Kradfahrer stark und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf der Helenenstraße fort.