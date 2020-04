Essen: Kradfahrer flieht vor Polizeikontrolle - Verfolgungsfahrt im Südviertel

Essen (ots) - 45145 E.-Frohnhausen: Am Sonntagmorgen, 5. April, gegen 2 Uhr, wollte eine Polizeistreife auf der Münchener Straße drei Fahrer von Kleinkrafträdern sowie ihre drei Sozii kontrollieren. Während sich zwei Fahrer ihre Maschinen abstellten und sich offenbar kontrollieren lassen wollten, ergriff einer der Kradfahrer die Flucht. Der Fahrer ließ noch seine Sozia absteigen und fuhr dann in Richtung Martin-Luther-Straße davon. Die Polizisten nahmen im Streifenwagen die Verfolgung auf. Einige Meter vor der Kreuzung mit der Martin-Luther-Straße bog der Kradfahrer auf einen Parkplatz ab. Da dieser komplett umzäunt war, versuchten die Beamten, dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden. Als das Krad langsamer wurde, stieg ein Polizist aus dem Streifenwagen und wollte den Fahrer anhalten. Dieser beschleunigte aber plötzlich wieder, fuhr auf den Beamten zu und mit geringem Abstand an diesem vorbei und zurück auf die Münchener Straße in Richtung Schederhofstraße. Die Polizisten nahmen daraufhin erneut die Verfolgung auf. Während der Verfolgung fuhr der Kradfahrer mehrfach über Rot zeigende Ampeln und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, teilweise trotz baulicher Trennung der beiden Fahrtrichtungen. Die Verfolgungsfahrt führte von der Münchener Straße über Umwege bis zur Von-Schmollern-Straße. Nach mehreren Richtungswechseln und Geisterfahrten des Flüchtigen, beendete die Polizei die Verfolgung. Die Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter und den unbekannten Fahrer dauern an. Außerdem konnten Beamte in der Münchener Straße sowie auf dem Berthold-Beitz-Boulevard zwei weitere Kleinkrafträder feststellen, bei denen sich um die Fahrzeuge handeln könnte, die zuvor zusammen mit dem Flüchtigen kontrolliert werden sollten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. /bw