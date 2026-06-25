Essen: Korrektur: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen

45329 E.-Karnap: Wie gestern (24. Juni) berichtet, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Woermannstraße.
Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/brand-in-der-woermannstrasse-hausbewohner-festgenommen
Entgegen der ursprünglichen Berichterstattung wurde dem 63-jährigen Bewohner der Unterbringungsbefehl nicht wegen des Brandes, sondern in anderer Sache, die derzeit beim Landgericht Essen anhängig ist, verkündet.
Wir bitten dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen. /aro
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