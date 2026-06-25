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Essen: Korrektur: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen
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Essen: Korrektur: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.06.2026 13:15

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45329 E.-Karnap: Wie gestern (24. Juni) berichtet, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Woermannstraße.

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Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/brand-in-der-woermannstrasse-hausbewohner-festgenommen

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Entgegen der ursprünglichen Berichterstattung wurde dem 63-jährigen Bewohner der Unterbringungsbefehl nicht wegen des Brandes, sondern in anderer Sache, die derzeit beim Landgericht Essen anhängig ist, verkündet.

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Wir bitten dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen. /aro

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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