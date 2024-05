Essen: Kontobetrug mit gefälschtem Pass - Fotofahndung

45356 E.-Bochold: Mit dem Foto eines unbekannten Mannes sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. In mehreren Fällen hatte der Unbekannte versucht, online ein Konto zu eröffnen. Die Bankmitarbeiter wurden jedoch bei den Videolegitimationen auf mögliche Fälschungsmerkmale an dem Pass aufmerksam und erstatteten eine Strafanzeige. Ermittler der Kriminalpolizei fanden heraus, dass der Mann auch nicht unter dem angegebenen Namen in Essen-Bochold wohnt.

Während des Versuchs, das Konto zu eröffnen, entstand im November 2023 ein Foto des Unbekannten. Dieser ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und dunkle Haare sowie einen dunklen Bart.

Hier gelangen Sie zum Foto des Verdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/135163

Wenn Sie Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, nehmen Sie bitte per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de Kontakt zur Polizei Essen auf oder melden sich telefonisch unter 0201/829-0 bei uns./Wrk

