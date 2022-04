Essen: Komplettdiebstahl eines Wohnmobils der Marke Citroen - FOTOFAHNDUNG

45133 E.-Bredeney: In der Nacht von Dienstag (19. April) auf Mittwoch (20. April) entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Wohnmobil der Marke Citroen mit einem Aufbau der Firma Bürstner. Das weiße Wohnmobil stand zuletzt auf Höhe der Einmündung Tulpenweg/Narzissenweg. Es hat auffällige rote "Edition 30" Aufkleber an den Seiten und an der Front. Zudem hat das Wohnmobil am rechten Heck einen Schaden. Das Fahrzeug wurde mit den angebrachten Kennzeichen E-MI1961 entwendet.

Bilder des Wohnmobils finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/78013

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Bredeney gemacht haben, Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können oder den Standort des Wohnmobils kennen, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

