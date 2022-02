Essen: Körperliche Auseinandersetzung führt zur Schnittverletzung

45143 E.-Altendorf: Gestern Mittag (3. Februar) stieg der 17-Jährige gegen 16 Uhr aus der Straßenbahn an der Haltestelle Altendorfer Straße / Oberdorfstraße mit weiteren fünf Jugendlichen aus. Die unbekannten Jugendlichen verfolgten den 17-Jährigen in einen Hinterhof an der Oberdorfstraße. Es kam zu verbalen Streitigkeiten, in Zuge dessen einer der Jugendlichen, dem 17-Jährigen ins Gesicht schlug. Kurz darauf bemerkte er, dass ihn der mutmaßliche Täter augenscheinlich mit einem Messer im Gesicht verletzt haben muss, welches er in der Hand hielt. Der 17-Jährige musste durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 13-jährige Hauptverdächtige am nahegelegenen Kronenbergcenter durch die Polizei angetroffen werden. Die Identifizierung der vier weiteren Tatverdächtigen ist aktuell Gegentand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise bezüglich der Jugendlichen machen können oder Verdächtiges im Bereich der Altendorfer Straße / Oberdorfstraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell