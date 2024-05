Essen: Körperliche Auseinandersetzung an der Fünfhandbank - Zeugen gesucht

45307 E.-Kray: Am Donnerstagabend (23. Mai) kam es auf der Straße Fünfhandbank zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden zwei Tatverdächtige festgenommen zwei Pkw sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 21-jährige Essenerin verkaufte ihr Mobiliar. Sie vereinbarte, dass die Käufer das Mobiliar ohne ihre Anwesenheit am Donnerstag aus ihrer Wohnung an der Fünfhandbank holen. Während diese gegen 19.45 Uhr die Möbel in einen Transporter luden, hielten unvermittelt drei Pkw an dem Mehrfamilienhaus und mehrere Personen stiegen aus. Die Personengruppe schlug auf die Käufer ein und nutzte dafür teilweise sogar Schlagwerkzeuge. Dabei wurde ein 29-jähriger Mannheimer verletzt. Gleichzeitig begaben sich einige der Tatverdächtigen in die Wohnung der 21-jährigen Essenerin und zerstörten dortiges Mobiliar.

Anschließend stahlen die Beteiligten offensichtlich noch unbeschädigte Möbel aus dem Transporter und luden sie in die Tatfahrzeuge.

Bei Eintreffen der herbeigeeilten Polizisten flüchteten die Tatverdächtigen in einem VW Touran, einem Mercedes sowie einem Audi A3 vom Tatort. Während ein Streifenteam die flüchtigen Fahrzeuge verfolgte, kümmerten sich weitere Beamte um den Verletzten sowie um die Sachverhaltsklärung am Tatort.

Der Fahrer des flüchtigen VWs bremste den verfolgenden Streifenwagen mehrfach aus, sodass sich der Abstand zu den weiteren Flüchtigen vergrößerte und diese aus dem Sichtfeld der Beamten gerieten. Der Touran fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über den Heinrich-Sense-Weg weiter in Fahrtrichtung Krayer Straße und parkte dann unvermittelt in einem dortigen Einfahrtsbereich.

Der 27-jährige Fahrer (deutsch) sowie seine 18-jährige Beifahrerin (deutsch) wurden durch die Beamten vorläufig festgenommen. Im Innenraum des VW Tourans fanden sie zudem einen Teil der zuvor entwendeten Möbel sowie eine Schaufel, die bei der Tat mutmaßlich als Schlagwerkzeug verwendet worden war. Der Pkw samt Inhalt wurde sichergestellt.

Ein fahndendes Streifenteam stellte währenddessen den zuvor geflüchteten Audi A3 geparkt an der Hubertstraße fest. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen liegen der Tat familiäre Streitigkeiten zwischen der 21-jährigen Wohnungsinhaberin und den Tatverdächtigen zugrunde. Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt nun wegen schweren Raubes sowie Sachbeschädigung. Zudem wird gegen den 27-jährigen Fahrer aus Essen wegen u.a. des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen. Wenn Sie den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

