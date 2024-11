Essen: Kleinwagen verunfallt mit 8-jährigem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

45276 E.-Steele: Am Donnerstagnachmittag (7. November) touchierte die unbekannte Fahrerin eines Kleinwagens an der Straße Hellweg einen 8-Jährigen auf einem Fahrrad und verletzte ihn leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr fuhren der 8-Jährige sowie ein weiteres Kind auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Märkische Straße. Aus einer Ausfahrt einer dortigen Schule fuhr eine unbekannte Frau mit ihrem silbernen Kleinwagen und hielt zunächst an. Als die Kinder mit ihren Fahrrädern weiterfuhren, fuhr die Unbekannte ebenfalls an und touchierte den 8-Jährigen. Der junge Fahrradfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Daraufhin fuhr die Frau in unbekannte Richtung.

Die Fahrerin wird als ca. Mitte 50 mit kurzen, braunen, glatten Haaren beschrieben. Das Kennzeichen soll vermutlich die Fragmente E-WD??? getragen haben.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 16:15 Uhr an der Straße Hellweg waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu der unbekannten Fahrerin geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail (hinweise.essen@polizei.nrw.de) bei der Polizei Essen. /RB

