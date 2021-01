Essen: Kleinwagen fährt 12-Jährigen an und flüchtet - Halterin nach Zeugenaussage ermittelt

Die Fahrerin (30) eines braunen Hyundai befuhr die Heidhauser Straße in Richtung Velbert und wollte an der Hammer Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die Frau und den Jungen, die Hand in Hand die Hammer Straße bei Grünlicht überquerten. Der Wagen erfasste den 12-Jährigen (möglicherweise auch die 43-Jährige), woraufhin beide stürzten. Der Junge sowie die 43-Jährige wurden schwer verletzt - beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben.

Die Fahrerin des Hyundai fuhr auf der Hammer Straße weiter und flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Ein anderer Autofahrer, der den Unfall beobachtet hatte, merkte sich das Kennzeichen und ermöglichte es den zu Hilfe gerufenen Polizisten sofort die Halterin des Hyundai zu ermitteln. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, das Verkehrskommissariat ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell