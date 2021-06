Essen: Kleintransporter drängt Mofa in Baustelle und flüchtet - Zeugen gesucht

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Montag (21. Juni) gegen 10:30 Uhr. Auf Höhe der dortigen Baustelle, Ecke Katernberger Straße/Weckenkamp, hielt ein 27-jähriger Essener mit seinem Mofa an einer Baustellenampel. Kurz nachdem er losgefahren war, wurde er nach Passieren einer Kurve von einem weißen Kleintransporter in Richtung Baustelle abgedrängt. Bei dem Versuch auszuweichen, rutschte der 27-Jährige auf der nassen Fahrbahn aus und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des weißen Kleintransporters flüchtete vom Unfallort. Der 27-jährige Mofafahrer beschreibt ihn folgendermaßen:

- männlich - kurze Haare - südländisches Aussehen

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise, die bei der Aufklärung der Unfallflucht weiterhelfen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 0201/829-0. /JBU

