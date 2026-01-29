Essen: Kleidung im vierstelligen Warenwert entwendet - Fotofahndung

Am Mittwochnachmittag des 26. Juni 2024 betrat ein unbekannter Mann gegen 17:30 Uhr ein Modegeschäft an der Rosastraße. Zielstrebig griff er einen Stapel der ausgelegten Kleidung und flüchtete aus dem Geschäft. Der Warenwert beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.