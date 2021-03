Essen: Kioskbesitzer schlägt Schusswaffen-Räuber in die Flucht - 1. Folgemeldung - Kriminalpolizei sucht mit

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Montagabend (4. Januar) gegen 19 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Kiosk auf der Joachimstraße - bewaffnet mit einer silbernen Schusswaffe. Der Besitzer schlug ihn in die Flucht. Der 43-Jährige wartete in seinem Kiosk auf den nächsten Kunden und beschäftige sich derweil mit seinem Handy. Plötzlich trat ein maskierter Mann in den Kiosk und richtete unverzüglich eine silberne Pistole auf den Besitzer. Er schrie "Kasse auf" und forderte damit die Kioskeinnahmen.