Essen: Kioskbesitzer geschlagen - Schokoriegel geraubt

Am Mittwochvormittag (09.09.2020, 11:20 Uhr) betrat ein 31-jähriger Essener einen Kiosk an der Bismarckstraße im Südviertel. Nachdem er sich einen Schokoriegel in die Hosentasche gesteckt hatte und den Kiosk ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn der Inhaber der Verkaufsstelle an. Der Tatverdächtige soll dem Kioskbetreiber unvermittelt ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen haben. Den flüchtigen Mann konnten Beamte der Polizeiwache Mitte im Bereich der Huyssenallee antreffen und der Hauptwache zuführen. Nachdem man dem stark alkoholisierten 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen hat, konnte er die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls./PaPe

