Essen: Kioskbesitzer (42) wird mit Schusswaffe bedroht - Zeugen greifen beherzt ein - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am Dienstagabend, 31. März, versuchten zwei Jugendliche (15,16) den Besitzer eines Kiosks an der Manfredstraße auszurauben. Der 42-Jährige befand sich in seiner Wohnung als er gegen 21.15 Uhr zwei junge Männer auf einer Kamera beobachten konnte, die sich unmittelbar vor der Tür des Kiosks befanden. Der Besitzer lief auf das Duo zu und fragte, was sie dort zu suchen hätten. Der 15-Jährige forderte ohne Umschweife Geld von ihm, was der Essener ablehnte. Plötzlich zog er eine Schusswaffe und richtete sie auf den Kioskinhaber und verlangte erneut Geld aus der Kasse. Der 42-Jährige gab nicht nach und rief laut um Hilfe. Daraufhin flüchteten die beiden mutmaßlichen Räuber in Richtung Alfredstraße. Fußgänger beobachteten, dass der Kioskbesitzer Hilfe benötigte und hielten den 16-jährigen Flüchtigen fest. Eine Zeugin (23) verfolgte die Situation aus ihrem Auto heraus und eilte zum zweiten Flüchtigen (15). Währenddessen informierte der Besitzer des Kiosks die Zeugin schnellstmöglich über den Besitz der Waffe. Die 23-Jährige hielt den jungen Mann fest und zog vorsichtig und mit Bedacht ihre Jacke über die Hand und so die Waffe aus dem Hosenbund des 15-Jährigen - um möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Die alarmierten Polizeibeamten übernahmen die Jugendlichen - beide wurden vorläufig festgenommen. Die Schusswaffe, bei der es sich um eine PTB-Waffe handelt, wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm den Tatverdächtigen Blutproben, da diese augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Nachdem die Identitäten der mutmaßlichen Räuber feststanden, wurden beide in das Polizeigewahrsam verbracht. Der 16-Jährige wurde heute nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Der bereits polizeibekannte 15-jährige Essener wurde nach Bearbeitung durch die Ermittlungsgruppe Jugend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnet noch heute Untersuchungshaft an. /JH