Essen: Kind in Kleingartenanlage durch Hundebiss schwer verletzt

Der 29-jährige Besitzer des Hundes (deutsche Staatsangehörigkeit) befand sich zur Zeit des Angriffs in der Hütte der Parzelle. Da er vor Ort angab, Alkohol getrunken zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) nahmen den Hund mithilfe der polizeilichen Diensthundeführer in Obhut und brachten ihn in ein Tierheim.