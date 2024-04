Essen: Kassiererin im Kiosk mit Schusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

45144 E-Frohnhausen: Am Freitagabend (19. April) bedrohten zwei Unbekannte die Angestellte eines Kiosks mit einer Schusswaffe. Nachdem sich die Frau in einen Nebenraum geflüchtet hatte, rannten die beiden Männer ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 18 Uhr betraten zwei Männer einen Kiosk an der Busehofstraße. Während der eine in der Eingangstür stehen blieb, zog der zweite Mann eine Schusswaffe. Er bedrohte die Kassiererin mit der Waffe und sprach unverständliche Worte in einer fremden Sprache.

Die Frau bewarf den Räuber mit einem Karton und flüchtete durch eine Tür in einen Nebenraum. Erfolglos versuchte das Duo, die Durchgangstür zum Tresenbereich einzutreten. Anschließend rannten sie ohne Beute über die Busehofstraße in nördliche Richtung davon. Eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern lief bislang erfolglos.

Nach Angaben der Angestellten sollen die beiden Männer zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Beide hätten einen dunklen Hauttyp und hätten ihre Gesichter bei der Tat mit blauen, medizinischen Masken verdeckt. Außerdem seien die Unbekannten dunkel gekleidet gewesen und hätten Handschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Räubern geben können. Bitte nehmen Sie per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zur Polizei Essen auf./Wrk

