Essen: Juwelier mit Schusswaffe überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

45147 E.-Holsterhausen: Gestern Morgen (16. Oktober) raubte ein 24-Jähriger einen Juwelier unter Vorhalt einer Schusswaffe aus und erbeutete Schmuck und Uhren in einem Wert von mehreren hunderttausend Euro. Der Essener konnte kurz nach dem Überfall im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 10:00 Uhr betrat der 24-Jährige mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit den Juwelier an der Gemarkenstraße in Holsterhausen. Er verwickelte den 57-jährigen Geschäftsführer unter dem Vorwand, sich für bestimmte Schmuckgegenstände zu interessieren, in ein Gespräch. Während des Gesprächs zog der Essener plötzlich eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund, bedrohte den Mitarbeiter und forderte ihn auf, in einen rückwärtigen Raum des Juweliergeschäfts zu gehen, indem sich die 80-jährige Inhaberin befand. Er fesselte die Inhaberin und ihren Mitarbeiter und raubte Schmuck und Uhren in einem mittleren sechsstelligen Wert aus den Auslagen. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft und ließ die gefesselten Mitarbeiter zurück.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte jedoch den Überfall, als er an dem Juweliergeschäft vorbeiging und reagierte schnell. Noch während der 24-jährige Räuber in dem Geschäft war, verständigte er die Polizei. Während des Gesprächs mit der Leitstelle konnte der Zeuge beobachten, wie der Tatverdächtige aus dem Juwelier flüchtete. Er verfolgte ihn unerkannt zu seinem Fluchtwagen und übermittelte den Kollegen der Leitstelle Täterbeschreibung, Fahrzeugbeschreibung und Fluchtrichtung des 24-Jährigen.

So konnte der flüchtende Räuber kurze Zeit später von einem Motorradpolizisten auf der Martin-Luther-Straße erblickt und im weiteren Verlauf mit Unterstützung weiterer Streifenwagen auf der Kerckhoffstraße gestoppt und festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen konnten sowohl die Tatbeute, als auch die Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Tatbeute, Schusswaffe und der Fluchtwagen des Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Dabei wurde festgestellt, dass das Kennzeichen an dem PKW bereits seit September wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Tatverdächtige wird am heutigen Tag (17. Oktober) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell