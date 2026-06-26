Essen: Junger Mann wird von drei Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Der junge Mann gab an, gegen 18:45 Uhr auf der Krayer Straße unterwegs gewesen zu sein, als er in Höhe Barbarastraße von drei Unbekannten aufgefordert wurde, ihnen Bargeld auszuhändigen. Der 26-Jährige verneinte dies, woraufhin die Unbekannten auf ihn einschlugen. Plötzlich hielt ein Auto an und die beiden Insassen forderten den 26-Jährigen auf, einzusteigen - um ihm so aus der Notsituation herauszuhelfen. Erst im Fahrzeug bemerkte der Mann, dass seine Armbanduhr und sein Handy fehlten. Er erstattete am Abend Anzeige auf einer Wache.