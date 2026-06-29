Essen: Junger Mann wird ins Auto gelockt und geschlagen - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer. Das zuständige Kommissariat sucht nach Zeugen, vor allem nach dem Jugendlichen/jungen Mann, der an der Autobahn-Ausfahrt ein Foto von dem Wagen gemacht haben soll. Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen Nissan Micra mit Gütersloher Kennzeichen. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC