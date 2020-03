Essen: Junger Mann musste nach Bedrohungen und Sachbeschädigungen in ein Fachkrankenhaus eingeliefert werden- Mehr als

Essen (ots) - 45355 E.- Borbeck: Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge zerkratzte ein junger Mann Samstagmorgen (29.2., 9 Uhr) in Borbeck an der Schloßstraße, nachdem er einen Familienangehörigen mit einem Messer bedroht hatte. Polizeibeamte klärten die Situation an der Schloßstraße, nahe dem Walmanger. Später informierten die Polizisten mehr als ein Dutzend Fahrzeughalter und veranlassten, dass der junge Mann noch am gleichen Morgen ärztlich untersucht und in ein Fachkrankenhaus eingewiesen wurde. /Peke