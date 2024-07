Essen: Junge Männer liefern sich Kraftfahrzeugrennen mit hochmotorisierten Fahrzeugen und schneiden Radfahrerin

45219 E.-Heidhausen: Am Mittwochnachmittag (24. Juli) lieferten sich zwei junge Männer mit hochmotorisierten Sportwagen mutmaßlich ein Kraftfahrzeugrennen auf der Laupendahler Landstraße. Dabei schnitten sie eine 38-jährige Radfahrerin, die dadurch zu Fall kam. Die durch Beamten angetroffenen Fahrzeuge wurden sichergestellt und den Fahrern (20 J., 25 J.) die Fahrerlaubnis entzogen. Wenige Stunden später fiel der 25-Jährige trotz entzogener Fahrerlaubnis erneut in einer Verkehrskontrolle auf. Eine weitere Anzeige wurde gefertigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr fuhren ein schwarzer Lamborghini Urus und ein weißer Mercedes C63 AMG mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Laupendahler Landstraße in Richtung Kettwig. Zu der Zeit befuhr die 38-jährige Radfahrerin ebenfalls die Straße. Laut Aussagen der Radfahrerin seien die beiden Fahrzeuge derart nah und schnell an ihr vorbeigefahren, dass sie durch den entstehenden Sog der Fahrzeuge zu Fall kam. Die 38-Jährige vermute, dass die Fahrzeuge circa 200 km/h gefahren seien. Bei dem Sturz verletzte sich die Radfahrerin glücklicherweise jedoch nicht.

Auf der Werdener Straße konnten sowohl der Lamborghini mit seinem 20-jährigen Fahrer, als auch der Mercedes mit seinem 25-jährigen Fahrer durch Polizeikräfte angetroffen werden. Auf Grund des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und der Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen, wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und den jungen Essenern mit türkischer Staatsangehörigkeit die Fahrerlaubnis entzogen.

Der 25-jährige Fahrer des C63 AMG fiel jedoch am selben Tag erneut im Straßenverkehr auf. Polizeibeamte kontrollierten einen grünen Mercedes GT63 AMG am Limbecker Platz, dessen Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen konnte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten dann mit Verwunderung fest, dass es sich um den 25-Jährigen handelt, dessen Führerschein zuvor an der Laupendahler Landstraße sichergestellt wurde. Der Essener musste das Fahrzeug stehen lassen und muss sich nun zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen zu dem Kraftfahrzeugrennen. Sollten Sie gegen 17:00 Uhr die mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Laupendahler Landstraße fahrenden Sportwagen gesehen haben, oder sogar den Sturz der Radfahrerin beobachtet haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei dem Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen./hey

