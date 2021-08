Essen: Junge Diebin versucht Handtasche zu stehlen - Überfallene wehrt sich und kann die Handtasche der Diebin

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Eine 70 Jahre alte Essenerin zeigte Freitagvormittag (30. Juli) einen versuchten Handtaschendiebstahl an. Sie gab zu Protokoll, dass sie gegen 11:50 Uhr aus der U-Bahn am Karlsplatz ausgestiegen und den Aufgang Altenessener Straße / Karlstraße genutzt hätte. Bereits zu diesem Zeitpunkt bemerkte sie eine junge Frau, die sich der Dame auffällig von hinten näherte. Die Essenerin forderte die junge Frau auf, Abstand zu wahren im Hinblick auf die Corona Pandemie. Kurz vor Erreichen des U-Bahn Aufgangs bemerkte die Seniorin, dass die junge Frau sich an ihrem Rucksack zu schaffen machte. Auf dem Gehweg angekommen ergriff die Diebin zudem die Handtasche. Die Essenerin wehrte sich jedoch und schrie die Frau an, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte. In dem Gerangel ergriff die 70-Jährige wiederum die Handtasche der Diebin, die von der Dame abließ und ohne die eigene Handtasche und ohne Beute flüchtete. Die Frau soll 1,5 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Sie hat schwarze Haare und trug bei der Tat ein rosafarbenes T-Shirt. Sie soll einen südländischen Phänotyp haben. Die Handtasche der Frau wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)