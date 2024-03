Essen: Jugendlicher schlägt im Bus auf 25-Jährigen ein - Fotofahndung

45138 E.-Huttrop:

Am 18. August vergangenen Jahres gegen 13:40 Uhr stieg ein damals 25-Jähriger an der Haltestelle Töpferstraße in den Bus der Linie 160 in Fahrtrichtung Ernestinenstraße. Im Bus traf er auf eine Gruppe Jugendlicher, die den Essener anpöbelten. Als der 25-Jährige an der Haltestelle Huttropstraße aussteigen wollte, kam es zu einer Rangelei. Während einer den Fahrgast festhielt, schlug der Tatverdächtige dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht. Die Gruppenmitglieder flüchteten von der Haltestelle Huttropstraße aus in unterschiedliche Richtungen. Der 25-Jährige wurde verletzt.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130728

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell