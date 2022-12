Essen: Jugendlicher raubt 12-Jährigem in Straßenbahn Geld - Öffentlichkeitsfahndung

45149 E.- Margarethenhöhe: Am 28. Oktober dieses Jahres hat ein unbekannter Jugendlicher einen 12-Jährigen in der Straßenbahn bedroht und von ihm gefordert, das mitgeführte Geld herauszugeben.

Der 12-Jährige fuhr gegen 18:45 Uhr in der Straßenbahn in Richtung Margarethenhöhe, als der Unbekannte zunächst das Mobiltelefon von ihm forderte. Nachdem der Jugendliche dieses begutachtet hatte, gab er es dem Jungen zurück und forderte stattdessen Geld von ihm. Der verängstigte Junge kam auch dieser Aufforderung nach und stieg schließlich an der Haltestelle Laubenweg aus.

Während der Straßenbahnfahrt wurde der Jugendliche videografiert. Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/93458

Die EG Jugend ermittelt wegen räuberischer Erpressung und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

