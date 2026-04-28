Essen: Jugendlicher nach Faustschlag leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 21:20 Uhr liefen der 16-jährige Essener und sein 15-jähriger Begleiter auf der Franziskanerstraße in Richtung Steeler Straße. Kurz vor der Kreuzung sei eine Gruppe von circa sieben bis acht Jugendlichen von einem dortigen Spielplatz auf die beiden zugekommen und habe sie umzingelt. Dabei hätten einige von ihnen ein Messer vorgezeigt. Sodann schlug einer der Unbekannten dem 16-Jährigen ins Gesicht und besprühte ihn zusätzlich mit Pfefferspray. Zudem beleidigte die Gruppe den Jugendlichen. Sein 15-jähriger Begleiter blieb unverletzt.