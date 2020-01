Essen: Jugendlicher greift Joggerin mit Baseballschläger an - Anwohnerin half der Überfallenen und alarmierte den

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Mittwochvormittag, 8. Januar gegen 11:30 Uhr, griff ein junger Räuber im Siepental eine Joggerin mit einem Baseballschläger an und verletzte sie. Offenbar hinterrücks griff er die 53-jährige Essenerin an, als diese ihr Lauftraining kurz unterbrach. Mit weiteren Schlägen verletzte der 16 bis 18 Jahre junge Angreifer die am Boden liegende Frau, bevor er mit ihrem IPhone als Beute flüchtete.