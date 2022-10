Essen: Jugendlicher ausgeraubt und mit Messer bedroht - Zeugenaufruf

45355 E-Borbeck-Mitte:

Freitagnachmittag (30. September, gegen 14 Uhr) hielten sich zwei 16-Jährige am Borbecker Platz Ecke Marktstraße auf, als sie zunächst von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Einer der Unbekannten drückte einen der 16-Jährigen an eine Wand und durchsuchte ihn hierbei nach Wertgegenständen. Nachdem der Tatverdächtige Bargeld an sich genommen hatte, zog er ein Messer und bedrohte die beiden Jugendlichen. Danach flüchteten die mutmaßlichen Täter über den Borbecker Platz in Richtung Dionysiuskirchplatz.

Der erste Unbekannte ist ca. 17 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er soll eine breite Statur haben und war zur Tatzeit mit einer braunen Weste und einer Jeanshose bekleidet.

Der zweite Verdächtige sei 16-17 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hatte blonde, lockige Haare. Er war mit einer weißen Basecap, einer Jeans und einer dünnen Jacke bekleidet.

Wenn Sie Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

