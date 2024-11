Essen: Jugendliche sprühen Reizgas in Linienbus - 1. Folgemeldung - Drei Tatverdächtige ermittelt

45117 E.-Stadtgebiet:

Ende Oktober fiel eine Gruppe Jugendlicher durch Auseinandersetzungen in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Hierbei griffen sie Fahrgäste unter anderem mit Reizgas und Schlagwerkzeugen an. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 14 (w), 15 (m) und 18 (w) Jahren.

Am 25. Oktober gegen 19:00 Uhr fielen Mitglieder der Gruppe zum ersten Mal auf, als sie an der Haltestelle "Kanalbrücke" an der Prosperstraße eine 11-Jährige anpöbelten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte eine der Haupttatverdächtigen (14, deutsch, aus Essen) dem Mädchen Reizgas ins Gesicht. Ein Busfahrer verständigte die Polizei. Die 11-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Drei Tage später (28. Oktober) geriet die Gruppe in einem Linienbus wegen lauter Musik mit Fahrgästen aneinander. Beim Aussteigen an der Haltestelle "Schölerpad" sprühte ein 15-jähriger Essener (deutsch) Reizgas in den Innenraum und flüchtete.

Hier finden Sie die Ursprungsmeldung vom 29. Oktober: https://essen.polizei.nrw/presse/jugendliche-spruehen-reizgas-in-linienbus

Am Tag darauf (29. Oktober) fiel die Gruppe gegen 19:00 Uhr erneut in einem Linienbus auf. Ein 17-jähriger Fahrgast hatte die Jugendlichen während der Fahrt gebeten, leiser zu sein. Als er an der Haltestelle "Berliner Straße" ausstieg, griff der 15-Jährige ihn mit einem Schlagstock an. Dabei verfehlte er den 17-Jährigen und traf stattdessen seine 18-jährige Begleiterin, die zu Boden fiel. Ein Passant (38) wollte ihr helfen, woraufhin der 15-Jährige ihn mit Reizgas besprühte. Ein weiterer Passant versuchte, den 15-Jährigen davon abzuhalten und wurde von der 18-Jährigen angegriffen und geschlagen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Sie wurden kurz darauf in der Aachener Straße angetroffen. Hierbei leistete der 15-Jährige Widerstand, indem er einen Beamten schlug und anspuckte.

Insgesamt konnten drei Tatverdächtige der Gruppe ermittelt werden. Es handelt sich dabei um eine 14-jährige Essenerin, einen 15-jährigen Essener und eine 18-Jährige aus Oberhausen (alle deutsch)./SoKo

