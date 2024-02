Essen: Jugendliche im Stadtgarten geschlagen, getreten, gewürgt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

45128 E.-Südviertel: Gestern Nachmittag (24. Februar) raubten vier Unbekannte zwei Jugendliche (m, 13/ m, 14) im Stadtgarten aus und verletzten sie. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr sprachen vier bislang unbekannte Jugendliche die 13- und 14-Jährigen an der U-Bahnhaltestelle Berliner Platz aggressiv an. Kurz darauf schlugen die Unbekannten das erste Mal zu, woraufhin die beiden Essener - unter Verfolgung der Gruppe - in die U18 in Richtung Mülheim Hauptbahnhof stiegen. Nachdem die beiden am Hirschlandplatz ausgestiegen und bis in den Stadtgarten an der Brunnenstraße gegangen waren, wurden sie plötzlich erneut durch die Unbekannten angegriffen. Sie schlugen, traten und würgten die beiden. Letztendlich stahlen sie Bargeld aus einem Portemonnaie, ließen die Verletzten zurück und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen wurden als 14-17 Jahre alt beschrieben. Sie seien zwischen 170-180 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild. Drei der Tatverdächtigen hätten eine schlanke Statur. Einer habe dunkles lockiges Haar und sei mit einem pinken Trikot (Juventus Turin), einer schwarzen Jacke sowie einer grauen Hose bekleidet gewesen. Dazu habe er eine silberne Kette getragen. Einer habe einen Schnurrbart sowie eine schwarze Cap, einen grauen Pullover und Schuhe der Marke "Balenciaga" getragen. Der dritte Schlanke habe längere Haare mit einem Mittelscheitel sowie eine weiße Cap und weiße Bekleidung getragen. Die vierte Person habe eine korpulente Statur und die Haare glatt zurückgegelt. Dieser habe eine schwarze Cap und schwarze Bekleidung getragen.

Gegen die Unbekannten wird nun wegen Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Jugendlichen geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

