Essen: Jugendliche gehen Streitschlichterin an- Polizei prüft jetzt die Beteiligungen der flüchtigen Mittäter

Am Basketballfeld bemerkte die Essenerin etwa 8-10 Jugendliche, die sich mit weiteren drei Jugendlichen stritten. Da sich weitere Erwachsene und auch Kinder im direkten Umfeld aufhielten, sprach sie die Streitenden an und forderte sie auf, Ruhe zu bewahren.

Einige aus der Gruppe der 12-16 Jahre alten Jungen wandten ihre Aufmerksamkeit und ihre Aggressionen daraufhin in Richtung der Spaziergängerin. Neben üblen Beleidigungen, trat einer der Jugendlichen besonders feige hervor. In den Bauch tretend und ins Gesicht schlagend griff er die Frau plötzlich an.

Ängstlich ergriff er mit seinen Komplizen jedoch sofort die Flucht, als ein Streifenwagen am Parkeingang sichtbar wurde.

Der Haupttäter soll etwa 14 Jahre alt, schlank und 160-170 m groß sein. Er trug ein dunkles T-Shirt mit einem Löwenkopf, Bluejeans und dunkle Schuhe. Die 8-10 Jugendlichen sollen ein südosteuropäisches Aussehen haben.

Da die gesamte Gruppe sofort flüchtete, könnte der feige Angriff zuvor gemeinsam abgesprochen worden sein.

Das Kriminalkommissariat 33 bittet weitere Zeugen um Hilfe bei der Identifizierung des noch unbekannten Angreifers und seiner geflüchteten Komplizen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201-829-0 entgegen./Peke

