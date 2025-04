Essen: Jogger nach Zusammenstoß mit PKW verletzt - Polizei sucht flüchtige PKW-Fahrerin

45133 E.-Schuir: Am Sonntagmittag (30. März, gegen 12 Uhr) wurde ein Jogger (46) an der Einmündung Meisenburgstraße/Hatzperstraße von einem PKW angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Autofahrerin.

Der PKW war auf der Meisenburgstraße von Kettwig kommend in Richtung Bredeney unterwegs. An der Einmündung zur Hatzperstraße bog er nach rechts in die Meisenburgstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem Jogger, der die Fahrbahn überqueren wollte. Ohne anzuhalten setzte der PKW seine Fahrt fort. Der verletzte Jogger lief nach Hause und rief von dort einen Krankenwagen.

Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen grauen Mercedes Kombi handeln. Am Steuer soll eine 60 - 75 Jahre alte Frau mit schulterlangem, grauem Haar gesessen haben.

Zudem soll der Unfall von einem Mann und einer Frau beobachtet worden sein. Die Polizei sucht nun nach den Zeugen bzw. der flüchtigen Fahrerin. Hinweise werden telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./WT

