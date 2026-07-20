Essen: Im Geldautomaten vergessenes Bargeld entwendet - Fotofahndung

Am 9. Juli des vergangenen Jahres betrat ein 61-jähriger Essener gegen 17 Uhr eine Bankfiliale an der Frohnhauser Straße, um Bargeld abzuheben. Nach der Eingabe der Geheimzahl ließ der Essener jedoch versehentlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag im Ausgabeschacht zurück.