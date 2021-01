Essen: Illegale Baumfällungen im Bredeneyer Kruppwald - Holzdiebe fällten mit schwerem Gerät dutzende Bäume - Polizei

Vor einigen Tagen informierte ein Verantwortlicher die Polizei. Er führte die Polizisten zu mehreren Stellen, an denen etwa 70 professionell zerlegte Baumstämme zum Abtransport an den Schotterwegen bereitlagen. Spuren von schweren Fahrzeugen, mit denen die Unbefugten in den Wald einfuhren, konnten von den Beamten gesichert werden. Möglicherweise handelt es sich um Reifenspuren eines Traktors und seines Anhängers. Zuvor öffneten die bislang unbekannten Beschuldigten gewaltsam einen Schlagbaum an der Freiherr-von-Stein-Straße und gelangten über befestigte Wege in das ansteigende Waldgebiet.

Der Wert des illegal geschlagenen Holzes dürfte mehrere tausend Euro betragen - der tatsächliche Schaden wiegt erheblich höher.

Das gut besuchte Waldgebiet liegt unmittelbar am Park der Villa Hügel. Aufgrund der Weihnachtsferien und der zahlreichen Waldbesucher hofft die Polizei auf Beobachtungen von Zeugen. Sicherlich haben Spaziergänger, Jogger, Rad- oder Autofahrer entsprechende Waldarbeiter, Fahrzeuge mit Hebemaschinen oder Motorengeräusche der Kettensägen wahrgenommen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Straftaten stehen könnten.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 34 unter der zentralen Rufnummer 0201-829-0 des Polizeipräsidiums Essen entgegen./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell