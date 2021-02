Essen: Illegale Baumfällungen im Bredeneyer Kruppwald- Fortschreibung- Zeugen halfen der Polizei bei der Klärung

In den darauffolgenden Tagen, meldeten sich mehrere Bürger telefonisch auf den Zeugenaufruf oder sprachen die vor Ort ermittelnde Bezirksbeamtin in Bredeney an.

Mit den Beobachtungen der Waldspaziergänger, die auch Fotos fertigten, konnte der zuständige Beamte des Kommissariats 34 seine Ermittlungen entscheidend vorantreiben. Die auf den Bildern erkennbaren Fahrzeuge deuteten auf einen Essener, der sich ebenfalls wenig später der Polizei gegenüber zu erkennen gab.

Auf Vorhalt gab er an, in dem Wald beschädigte Bäume zersägt und deren Stämme für den Transport vorbereitet zu haben. Seine Aussagen werden jetzt mit den erhobenen Vorwürfen und den polizeilichen Ermittlungen abgeglichen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell