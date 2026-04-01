Essen: Illegal entsorgtes Gefahrgut gefunden

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte fünf sogenannte IBC-Behälter mit jeweils 1.000 Litern Fassungsvermögen vor. Einer der Behälter war beschädigt und aus ihm trat tropfenweise eine schäumende Flüssigkeit aus. Der Gefahrenbereich wurde umgehend abgesperrt. Ein Spezialtrupp der Feuerwehr kontrollierte die Behälter. Es gelang ihnen, den Austritt der Flüssigkeit mit Dichtmaterial zu stoppen. Zur Unterstützung wurden das Umweltamt der Stadt Essen sowie das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) hinzugezogen.

Im Verlauf des Einsatzes wurden Proben der unbekannten Flüssigkeit entnommen. Diese werden nun vom LANUK analysiert, um die genaue Zusammensetzung und damit verbundene Gefahren zu ermitteln. Die Feuerwehr Essen war rund zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Behälter und zur Ursache des Vorfalls aufgenommen.