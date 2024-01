Essen: Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf - 1. Folgemeldung - Hundehalter mit Phantombild gesucht

Essen: Unbekannte stehlen Handtasche aus Hotelrestaurant -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 4. Dezember stahlen zwei unbekannte Männer die Handtasche einer 40-Jährigen aus einem Hotelrestaurant an der Straße "Am Porscheplatz".