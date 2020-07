Essen: Hoher Gebäudeschaden bei Brand eines Fachwerkhauses - Haustiere kamen bei dem Brand ums Leben - Verdacht der

In unmittelbarer Nähe eines großen Gutshofes am Reulsbergweg erreichten die Löschfahrzeuge das brennende Fachwerkhaus. Eine Zeugin, die den Brand entdeckte, blieb erfolglos, als sie versuchte, die beiden im Haus eingeschlossenen Haustiere zu befreien. Der Papagei und ein Chihuahua konnten den Flammen nicht entkommen, die Brandbekämpfer konnten den Hund nur noch tot bergen. Der langjährige Mieter (56) und sein Bruder (52) kamen noch während des Brandes zum Einsatzort, wo der 52-Jährige mutmaßlich Rauchgase einatmete, zusammenbrach und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen übernahmen Beamte der Kriminalpolizei den Tatort. Ein Brandsachverständiger wird hinzugezogen, da der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung besteht. Die Polizei bittet deshalb mögliche Beobachtungen im Bereich des Brandortes, die auch schon einige Tage zurückliegen könnten, der Ermittlerin des Kommissariats 11 unter der Rufnummer 0021-829-0 mitzuteilen. Aktuell (Dienstag, 28.7.2020, 15:30 Uhr) befinden sich immer noch Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW) und der Polizei am Brandort./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4664311 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell