Essen: Hoher Bargeldbetrag durch Betrug erbeutet - Fotofahndung nach unbekanntem Tatverdächtigen

45127 E.-Stadtkern: Am 10. August dieses Jahres hob ein Unberechtigter in einer Bankfiliale in der Innenstadt einen hohen Bargeldbetrag von einem Firmenkonto ab. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und sucht den Unbekannten nun mit Aufnahmen der Videoüberwachung.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/119560

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Kriminalkommissariat 22 der Polizei Essen zu melden./Hey

