Essen: Hochwertiges E-Bike kurz nach dem Diebstahl geortet - 33-jähriger Dieb vorläufig festgenommen

Der 53-jährige Eigentümer hatte sein Rad gegen 9 Uhr an einem Fahrradständer in der Kallenbergstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 13:30 Uhr zurückkehrte war das E-Bike verschwunden. Der 53-Jährige verständigte daraufhin die Polizei und ortete sein Rad mittels GPS zunächst in Mülheim.

Ein Streifenwagen, der laufend über die aktuellen GPS-Daten informiert wurde, konnte kurze Zeit später an der Osterfelder Straße in Oberhausen einen Transporter lokalisieren und anhalten - in diesem konnten das gestohlene E-Bike sowie ein mutmaßlich ebenfalls gestohlener E-Scooter sichergestellt werden.

Der Fahrer, ein 33-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen. Er ist bereits letzten Monat wegen des Diebstahls eines E-Bikes in Heiligenhaus vorläufig festgenommen worden. Ob er möglicherweise für weitere ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich ist, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen./SyC

