Essen: Hochwertiger SUV in Kettwig gestohlen - Fotofahndung

45219 E.-Kettwig: Am Freitagmorgen (26. April) stellte ein 59-jähriger Esser fest, dass sein hochwertiger Dodge RAM durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Er hatte den schwarzen SUV am Abend zuvor vor seinem Haus an der Karl-Juch-Straße abgestellt.

Ein Nachbar gab an, dass er gegen 4:30 Uhr das Motorengeräusch des Pickups gehört habe. Er sei darauf zum Fenster gegangen, habe aber nichts sehen können.

Die Täter flüchteten nach der Tat mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Sollten Sie Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

