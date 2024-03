Essen: Hochwertiger Porsche entwendet - Fotofahndung

45219 E.-Kettwig: In der Nacht von Sonntag auf Montag (03. -04. März) klauten Unbekannte einen silbernen Porsche 911 Turbo S in der Straße "Am Kettwiger Ruhrbogen". Zwischen 21 und 7 Uhr flüchteten die Diebe mit dem vor einer Garage abgestellten Sportwagen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem hochwertigen Fahrzeug.

Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich der Straße "Am Kettwiger Ruhrbogen" gesehen haben oder das Fahrzeug wiedererkennen, melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

