Essen: Hochwertiger Daimler-Benz entwendet und in die Niederlande verbracht - Fotofahndung

45138 E.-Huttrop: Am 8. April 2020 verlieh der Inhaber eines Fahrzeugverleihs einen Mercedes-Benz, Modell C63s. Das Auto wurde danach nicht zum vereinbarten Termin zurückgebracht.

Das Fahrzeug wurde stattdessen mit entwendeten Kennzeichen in die Niederlande verbracht, wo es schließlich geortet und sichergestellt werden konnte.

Zuvor sind mit dem Fahrzeug Geschwindigkeitsverstöße begangen worden. Am 09. April 2020 wurde ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger in Düsseldorf, Rheinufertunnel in Fahrtrichtung Norden, von der dortigen Radaranlage erfasst.

Ein Foto des mutmaßlichen Täters finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/71581

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Identität des Abgebildeten und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ViV

