Essen: Hinweise auf eine geplante Auseinandersetzung in Essen - Polizei zeigt Präsenz

Reizgas an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Vormittag um 10:55 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Einsatz an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule an der Boverstraße in M