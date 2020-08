Essen: Hinweis - Parksituation an Frei- und Strandbädern sorgen für lange Staus und erhebliche Probleme für

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Das gute Wetter zieht viele Menschen in die Freibäder und an die Seen in der Region. Leider muss die Polizei derzeit an vielen Standorten für Ordnung sorgen, da sich die Besucher nicht an die Parkregelungen halten. Dadurch kommt es zu nicht unerheblichen Verzögerungen bei der Anfahrt für Polizei und Rettungskräfte. Insbesondere im Bereich des Baldeneysees muss die Polizei nun die Zufahrt zum Strandbad sperren. Ein dringender Appell an Alle: Halten Sie dringend benötigte Rettungswege frei Halten Sie sich an die Parkregelungen Informieren Sie sich vor der Anreise, ob die Kapazitäten des Freibads / Strandbads erreicht sind (ChWi)