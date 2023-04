Essen: "Hilfsbereiter" Unbekannter lenkt Seniorin ab, damit Komplizin die Geldbörse stehlen kann - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 24. September 2022 gegen 15:00 Uhr wollte eine 88-Jährige an der Haltestelle "Rathaus" in die Straßenbahn einsteigen. Da sie einen Rollator mit sich führte, nahm sie dankbar das "Hilfsangebot" eines Unbekannten an. Die Hilfsbereitschaft diente offenbar nur als Ablenkungsmanöver, denn zuhause bemerkte die Seniorin, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte eine Komplizin des Unbekannten unbemerkt gestohlen.

Überwachungskameras videografierten die drei mutmaßlich gemeinsam agierenden Unbekannten. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/104125

Wenn Sie Angaben zu den gesuchten Personen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell