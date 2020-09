Essen: Hausbesetzung im städtischen Gebäude - 1. Folgemeldung - Haus komplett geräumt

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Wie die Polizei berichtete haben mehrere Personen des linken Spektrums für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem sie sich gestern Morgen unrechtmäßig Zutritt zu einem städtischem Gebäude verschafften und dieses besetzten. Nachdem die Stadt Essen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch stellte, leistete die Polizei Amts- und Vollzugshilfe, indem sie einen Großteil der Personen mit Unterstützung von Beamten der Einsatzhundertschaft aus dem Gebäude brachten. Zwei Personen hatten sich jedoch auf das Dach zurückgezogen und sind den Aufforderungen der Polizei nicht nachgekommen. Da es für die beiden Beteiligten, wie auch für Polizeibeamte zu gefährlich war das Gebäudedach zu betreten, verblieben die Personen vorerst auf dem Gebäude. (Wir berichteten am 7. September) Im Laufe der Nacht (Dienstag, 8. September) entschieden sich auch die letzten beiden Personen, das Gebäudedach verlassen zu wollen. Da sie ihre Personaldaten nicht freiwillig angaben, wurden sie zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen. Die Kundgebung am Weberplatz wurde gegen 04:40 Uhr beendet, nachdem die letzten beiden Personen das Dach und das Gebäude verlassen hatten.