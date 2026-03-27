Essen: Haus im Palmbuschweg nach Wohnungsbrand unbewohnbar - Zeugen gesucht

Nachdem der Brandort heute Vormittag durch die Feuerwehr freigegeben wurde, konnte dieser begutachtet werden. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen nun wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro