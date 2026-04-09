Essen: Haus im Palmbuschweg nach Brand unbewohnbar - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Deutschen. Dieser wurde am 8. April 2026 aufgrund eines bereits zuvor durch das Amtsgericht Essen erlassenen Haftbefehls festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. /aro