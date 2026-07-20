Essen: Handy bei Verkaufsgespräch an Haustür geklaut - Fotofahndung

Gegen 16:35 Uhr erschien der Unbekannte an der Wohnanschrift der Essenerin. Zuvor hatte deren Sohn das Mobiltelefon über eine Online-Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Der Mann bekundete Interesse an dem Gerät und vereinbarte einen Besichtigungstermin. Als die 56-Jährige dem Unbekannten das Mobiltelefon an der Haustür zeigte, riss er es ihr plötzlich aus der Hand und flüchtete in Richtung Hatzper Straße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen später auf. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: