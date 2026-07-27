Essen: Handy bei Verkauf gestohlen - Zeugen gesucht

Um 22:30 Uhr war der 37-jährige Essener mit dem Unbekannten vor seiner Haustür in der Graefestraße zum Verkauf eines Mobiltelefons verabredet. Wie vereinbart, erschien der Unbekannte an der Adresse. Als sich der Mann das Handy anschaute, lief er unvermittelt und ohne zu bezahlen los. Der 37-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen an einer Tankstelle an der Hufelandstraße/Ladenspelderstraße einholen. Der Unbekannte schlug dem Essener jedoch mit der Faust ins Gesicht und stieg zu einem weiteren Unbekannten auf den E-Scooter. Das Duo flüchtete in Richtung Uniklinikum.